Lascia il cane nella gabbia in auto sotto il sole padrona denunciata

Una scena che ha suscitato indignazione e preoccupazione: una donna di 45 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Treviglio per aver lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, chiuso in gabbia all’interno dell’auto sotto il sole. Un episodio che evidenzia l’importanza di tutelare il benessere degli animali e rispettare le normative contro i maltrattamenti. La legge è chiara: il benessere degli esseri viventi viene prima di ogni altra cosa.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno denunciato in stato di libertà una donna di 45 anni per il reato di maltrattamento di animali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 26 giugno, quando, in via Cavour a Treviglio, la donna ha lasciato il proprio cane – un esemplare di razza pastore tedesco – chiuso all’interno di una gabbia metallica nell’abitacolo della sua autovettura, parcheggiata sotto il sole. Allertati da alcuni passanti preoccupati per le condizioni dell’animale, i militari sono giunti prontamente sul posto, constatando che il cane si trovava in evidente stato di sofferenza respiratoria, verosimilmente a causa delle alte temperature raggiunte all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lascia il cane nella gabbia in auto sotto il sole, padrona denunciata

