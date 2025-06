L’arte del sarto Un patrimonio da preservare

L’arte del sarto rappresenta un patrimonio prezioso da preservare, ma cosa succede se la “IA” non è solo Intelligenza Artificiale, bensì anche “Intelligenza Artigianale”? In un’epoca dominata dalla globalizzazione e dalla tecnologia, il saper cucire con passione e manualità diventa un gesto di resistenza e innovazione. È ora di riscoprire il valore di un mestiere che unisce creatività, tradizione e futuro.

E se, per IA, non intendessimo solo “Intelligenza Artificiale” ma anche “ Intelligenza Artigianale ”, tutta manuale e creativa? La domanda sorge spontanea osservando la strana dicotomia che vive oggi il “su misura”. Da un lato, il lusso reclama originalità, savoir faire e qualità; dall’altro, gli atelier faticano a trovare eredi e le nuove generazioni – pur in piena disoccupazione – sembrano dribblare i mestieri del sarto, del modellista, del tessitore. Com’è possibile? Proprio di questo si è parlato durante Stile Sartoriale 2025, una due giorni capitolina organizzata dall’Accademia Nazionale dei Sartori per celebrare 450 anni di storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net