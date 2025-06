L' art nouveau week arriva anche in Romagna con una visita guidata alla scoperta delle ceramiche

L’Art Nouveau Week torna in Romagna, portando un affascinante viaggio tra le ceramiche e le atmosfere dell’elegante stile Liberty. Dal 8 al 14 luglio, scopri i segreti di questa raffinata epoca attraverso visite guidate e eventi imperdibili. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza delle arti di inizio Novecento e riscoprire il patrimonio culturale europeo. Non lasciarti sfuggire questa esperienza di charme e storia!

Dall'8 al 14 luglio si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

