L' arrivo di Chiara Petrolini in aula | Video

L’arrivo di Chiara Petrolini in aula segna un momento cruciale nel processo che si svolge davanti alla Corte d’Assise di Parma. Accusata di aver commesso un atroce duplice omicidio, la sua presenza apre un capitolo intenso e pieno di tensione. Con trenta posti aggiuntivi e un parere ancora da formulare, tutto è pronto per fare luce su una vicenda che ha sconvolto la comunità. L’attesa di scoprire la verità è ormai alle porte.

Al via davanti alla Corte D'Assise di Parma, in Aula Collegiale al primo piano del Palazzo penale, il processo a Chiara Petrolini, accusata di duplice omicidio con soppressione di cadavere dei due figli neonati nel giardino della villa di famiglia, a Vignale di Traversetolo. Oltre alle postazioni assegnate alle Parti processuali, nell'aula ci saranno trenta posti a sedere ulteriori. Il difensore dell'imputata, Nicola Tria, ha formulato parere contrario alla realizzazione di riprese audiovisive del processo e alla trasmissione televisiva del dibattimento. Tra le prime decisioni che i giudici sono chiamati a prendere una riguarda la scelta dei testimoni.

Neonati sepolti nel giardino di casa: Chiara Petrolini in aula, la difesa invoca l'infermità mentale. L'ex fidanzato: "Voglio capire cosa aveva nella mente" - Un caso agghiacciante scuote il tribunale di Parma: Chiara Petrolini, 21 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa.

Chiara Petrolini e il duplice omicidio: cosa sta succedendo in aula? - Un caso che ha lasciato l'Italia intera senza parole è quello di Chiara Petrolini, la giovane madre di Vignale di ...

Chiara Petrolini, via al processo per i neonati sepolti. Gli amici abbracciano i genitori, in aula anche il fidanzato - Il presidente della Corte, Alessandro Conti, ha autorizzato le foto in aula solo i primi cinque minuti dell'udienza.