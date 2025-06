L’appello dopo l’ultima tragedia | Nel fine settimana più controlli

Dopo la tragica perdita di Florin Banu, il nostro territorio si stringe in un appello collettivo alla prudenza e alla responsabilità. La recente tragedia nel fiume Vaprio ha acceso i riflettori sulla necessità di controlli più severi e di maggiore attenzione nelle zone a rischio. È fondamentale imparare dalla cronaca per garantire sicurezza e tutela a tutti. L’indagine prosegue, ma nel frattempo, il nostro impegno deve essere massimo.

Sgomento e scalpore a Vaprio dopo il tragico annegamento, l’altro pomeriggio, del 40 enne di origine rumena Florin Banu, scomparso nel fiume a poche decine di metri dal ponte e ritrovato senza vita dopo ore di ricerche da parte dei sommozzatori. L’uomo, che si trovava in riva al fiume in compagnia di amici, era operaio montatore e lavorava in un’azienda della zona. A Vaprio, a quanto risulta, abitava da poco in locali in affitto. L’indagine sull’accaduto ancora al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto dopo l’allarme insieme a vigili del fuoco, sommozzatori e ambulanze. La dinamica ricostruita solo in linea di massima e ancora sotto riserbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it