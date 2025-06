L’Antica Pizzeria Da Michele due nuove aperture in Giappone e a Mestre

L’Antica Pizzeria Da Michele si prepara a conquistare nuovi territori con due emozionanti aperture: in Giappone e a Mestre! Il 25 giugno 2025, l’iconica pizzeria sbarca a Kitahiroshima, Hokkaido, presso l’Escon Field, stadio di punta dei Nippon Ham Fighters. Questa espansione segna un nuovo capitolo nella storia del brand, portando il gusto autentico napoletano in contesti innovativi. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di pizza di tutto il mondo, pronti a scoprire le novità che stanno per arrivare.

L’Antica Pizzeria Da Michele apre in Hokkaid? , mercoledì 25 giugno 2025, all’ingresso dell’Escon Field Hokkaid? , lo stadio ufficiale della squadra di baseball Hokkaid? Nippon Ham Fighters . Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele si trova nella città di Kitahiroshima , un’area che sta attirando sempre più attenzione a livello nazionale ed è in fase di uno ulteriore sviluppo incentrato sul “ F Village ” ( area ancora in espansione intorno allo stadio di baseball “ Escon Field”) , all’interno del quale sorge la pizzeria. “ Quella di Hokkaid? è la quarta apertura in Giappone de l’Antica Pizzeria Da Michele, già presente a Tokyo (prima apertura nel mondo dopo Napoli), Fukuoka e Yokohama –spiega Alessandro Condurro, a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia - L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia il 26 maggio 2025, nel cuore del centro storico. Situata in via Padre Giulio Bevilacqua 4, questa storica pizzeria porta la sua rinomata tradizione napoletana in una delle zone più suggestive della città, a due passi dal Duomo.

L’Antica Pizzeria Da Michele a Civitavecchia, Piazza Vittorio Emanuele 23. Apertura: • Dal lunedì al giovedì: 11:00 - 23:30 • Dal venerdì alla domenica: 11:00 - 24:00 Aperto anche nei giorni festivi. È possibile gustare la nostra pizza in sede, da asporto oppure Vai su Facebook

CURIOSITA' - Quarta apertura in Giappone per l'Antica Pizzeria Da Michele: arriva in Hokkaido https://ift.tt/dFJWZx9 Vai su X

