L' Antica pizzeria da Michele apre una nuova pizzeria al Nord

L'Antica Pizzeria Da Michele, simbolo di autenticità napoletana, apre le sue porte a Mestre, portando la tradizione autentica della pizza direttamente nel cuore del Nord. Dal 30 giugno 2025, in via Fratelli Rondina 3, i locali si trasformeranno in un punto di incontro tra storia, cultura e sapori intensi. Mestre, con il suo fascino unico e la sua posizione strategica vicino a Venezia, accoglie con entusiasmo questa nuova avventura gastronomica, pronta a conquistare i palati più esigenti.

L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Mestre, lunedì 30 giugno 2025, in via Fratelli Rondina 3. «Mestre è una città affascinante, meta di numerosi turisti, strategica per chi vuole visitare la vicinissima Venezia. Siamo felicissimi di aprire qui, in un luogo ricco di storia, fascino e cultura -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: pizzeria - antica - michele - apre

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia - L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia il 26 maggio 2025, nel cuore del centro storico. Situata in via Padre Giulio Bevilacqua 4, questa storica pizzeria porta la sua rinomata tradizione napoletana in una delle zone più suggestive della città, a due passi dal Duomo.

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Mestre, lunedì 30 giugno 2025, in via Fratelli Rondina 3. @pizzeriadamichelemestre @pizzeriadamicheleintheworld #savethedate #pizzeriadamichele #damichelemestre #micheleintheworld #pizzeriadamicheleintheworld Vai su Facebook

CURIOSITA' - L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Mestre https://ift.tt/0ZJ2AdQ Vai su X

L'Antica pizzeria Da Michele apre a Mestre, lunedì 30 giugno l'inaugurazione; L'Antica Pizzeria Da Michele in Giappone, quarta apertura a Hokkaido; L'Antica Pizzeria Da Michele apre a Latina.

L'Antica pizzeria Da Michele apre a Mestre, lunedì 30 giugno l'inaugurazione - L'Antica pizzeria arriva in Veneto, lunedì 30 giugno l'inaugurazione a Mestre in via Fratelli Rondina 3. Segnala ilmattino.it

Antica Pizzeria Da Michele apre in Hokkaido: quarta sede in Giappone per l’eccellenza napoletana - L'Antica Pizzeria Da Michele apre in Hokkaido, mercoledì 25 giugno 2025, all'ingresso dell'Escon Field Hokkaido, lo stadio ufficiale della squadra di baseball Hokkaido Nippon Ham Fighters. Secondo fermentopizza.it