L' annuncio di Enac | Tre le compagnie aeree che parteciperanno al bando per i voli di continuità

di impegno da parte delle istituzioni per favorire lo sviluppo e la connettività delle Marche. Enac ha annunciato le compagnie aeree partecipanti al bando, aprendo nuove opportunità di collegamento e migliorando i servizi per cittadini e turisti. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e inclusivo, consolidando il ruolo strategico della regione nel panorama aeronautico nazionale e internazionale.

ANCONA – «Oggi è una giornata importante per il potenziamento della continuità territoriale nelle Marche. Con la chiusura del bando saranno garantiti collegamenti aerei essenziali che renderanno la nostra regione ancora più attrattiva e accessibile. È un ulteriore e concreto segnale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: bando - continuità - annuncio - enac

Isola d'Elba | Bando per i traghetti, il prefetto incontra i sindacati: "La continuità territoriale è un diritto dei cittadini" - L'Isola d'Elba si prepara a una svolta nel settore dei trasporti: il prefetto ha incontrato i sindacati per presentare il nuovo bando per i traghetti, sottolineando come la continuità territoriale sia un diritto fondamentale di tutti.

L'annuncio di Enac: «Tre le compagnie aeree che parteciperanno al bando per i voli di continuità»; Continuità territoriale, il presidente Acquaroli: ”Cresce l’attrattività e si potenzia un servizio essenziale per la nostra Regione”; L’Enac proroga i voli in continuità da Ancona. E incontra di nuovo Ita.