L' animazione negli anni è molto cambiata come racconta Iginio Straffi alias il papà delle Winx di cui a breve arriverà un reboot

L’animazione ha attraversato un’evoluzione straordinaria negli ultimi cento anni, e Iginio Straffi, creatore delle amate Winx, ci guida in un viaggio immersivo tra tre decenni di cartoni. Attraverso oltre 240 opere originali, tra bozzetti, storyboard e memorabilia, la mostra rivela come stile, personaggi e mondi abbiano plasmato le fantasie di generazioni di sognatori. Un’occasione unica per riscoprire l’affascinante storia dell’animazione italiana e internazionale.

U n percorso immersivo in tre decenni di produzioni e cartoon, attraverso personaggi, stili e mondi che hanno fatto e fanno sognare migliaia di bambini e adulti di oggi. In mostra oltre 240 tavole originali tra bozzetti, disegni, storyboard, video e memorabilia, passando dalle Winx ai 44 Gatti, a Pinocchio and Friends. Iginio Straffi: «In questa mostra ci sono tantissimi pezzi rari, importanti, non solo delle Winx ovviamente che sono quelle più importanti, ma anche di Tommy & Oscar, di Huntik, di Mermaid Magic, di Pinocchio e dei 44 Gatti. Io sono ovviamente particolarmente affezionato alle Wings che ci hanno portato tantissimo successo in tutto il mondo ma non potrei mai dimenticare anche Tommy &Oscar, da dove è partito tutto il successo della Rainbow». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'animazione negli anni è molto cambiata, come racconta Iginio Straffi, alias il papà delle Winx (di cui a breve arriverà un reboot)

In questa notizia si parla di: winx - iginio - straffi - animazione

Nel Winx Magazine di luglio ci sarà un’anteprima dedicata al reboot! #Winx #WinxClub #WinxIT #WinxNews #Winx9 #WinxReboot #Bloom #Stella #Flora #Musa #Tecna #Aisha #RainbowSpa #IginioStraffi Vai su Facebook

Oltre la magia delle Winx: a Pescara la mostra sui 30 anni dello studio d'animazione Rainbow; Le Winx conquistano il Giappone. Straffi: la regione delle eccellenze: Siamo artigiani dell’animazione; Mostre | Oltre la Magia delle Winx, viaggio nell’universo creativo di Rainbow: trent’anni di innovazione nell’animazione italiana.

"Oltre la magia delle Winx", Straffi: per provare a sognare ancora - 30 anni di Rainbow, Visioni in movimento" al Clap Museum di Pescara (in collaborazione ... msn.com scrive

'Oltre la magia delle Winx', in mostra a Pescara l'universo creativo di Rainbow - Un racconto dell’evoluzione dell’animazione tra artigianato e tecnologia, design e storytelling ... Lo riporta adnkronos.com