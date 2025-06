Lang-Napoli dall' Olanda | Alcuni accordi con il Psv ancora da raggiungere

Il trasferimento di Noa Lang dal PSV al Napoli è ancora in fase di definizione, con trattative intense tra le due società. Dopo settimane di negoziati, i club lavorano per superare gli ultimi ostacoli e portare l’esterno olandese in azzurro. La volontà di entrambe le parti è forte, ma alcune questioni devono essere ancora risolte. La sfida ora è trovare un accordo definitivo, aprendo nuove prospettive per il futuro del Napoli.

Napoli e Psv sono in trattativa dalla fine della scorsa settimana per il trasferimento dell'esterno d'attacco Noa Lang in azzurro. I due club - riferisce dall'Olanda "Eindhovens Dagblad" - devono ancora trovare un'intesa definitiva. Domenica c'erano ancora alcuni accordi da raggiungere, ma le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lang - napoli - olanda - alcuni

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Dall’Olanda – #NoaLang, colloqui tra #Napoli e #PSV! La trattativa si sblocca: le cifre Vai su X

Arrivano conferme dall'Olanda per Noa Lang al Napoli Vai su Facebook

Lang-Napoli, dall'Olanda: Alcuni accordi con il Psv ancora da raggiungere; Lang - Napoli, dall'Olanda: 'Primo contatto tra gli azzurri e il Psv. Accordo non ancora raggiunto'; DALL'OLANDA - Noa Lang sempre più vicino al Napoli, continuano i colloqui col PSV.

Dall’Olanda – Lang, colloqui tra Napoli e Psv! La trattativa si sblocca: le cifre - Si avvicinano sempre più Napoli e PSV per l'affare Noa Lang: il portale olandese ed. Come scrive informazione.it

Lang – Napoli, dall’Olanda arriva la certezza: non si torna più indietro - Sulla trattativa per vedere Noa Lang con la maglia del Napoli bisogna registrare una certezza che arriva dall’Olanda. Segnala informazione.it