Landini | Io in politica? Mai considerato voglio fare il pensionato Il sindaco di Milano Sala | Pensaci

Maurizio Landini e Giuseppe Sala si confrontano sulla scena politica milanese e nazionale, svelando speranze e ambizioni per il futuro del centrosinistra. Tra dichiarazioni sorprendenti e proposte concrete, emerge un quadro di dialogo aperto e desiderio di rinnovamento. La partita è aperta: tornare al governo, ma con idee chiare e senza esclusioni. E voi, cosa ne pensate?

‚ÄúIo in politica? Mai pensato, voglio fare il pensionato‚ÄĚ. Alla festa della Cgil Milano, il sindaco Giuseppe Sala e il segretario generale Maurizio Landini, intervistati dalla direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini, si sono confrontati sul futuro del centrosinistra. Per il sindaco, il tema √® quello di ‚Äútornare al governo‚ÄĚ. Come? ‚ÄúPer me non √® escluso nessuno, purch√© si discuta di un minimo di piattaforma. Prego tutti di dimenticarsi qualcosa del passato‚ÄĚ. E su un suo possibile ruolo a livello nazionale dopo il secondo mandato da sindaco lancia un messaggio chiaro: ‚ÄúCome mi vedr√≤? Dove ci sar√† bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Landini: ‚ÄúIo in politica? Mai considerato, voglio fare il pensionato‚ÄĚ. Il sindaco di Milano Sala: ‚ÄúPensaci‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: sindaco - landini - politica - voglio

Fischi per il sindaco Sala alla contromanifestazione di Landini ed Elly Schlein - Durante la contestazione di Landini ed Elly Schlein, il sindaco Sala è stato accolto con fischi e contestazioni mentre leggeva un messaggio in piazza San Babila contro il Remigration Summit.

Landini si riempie la bocca di salario minimo e precarietà, ma quando c’è da firmare un aumento in busta paga per i lavoratori della sanità, si sfila. Noi difendiamo gli interessi dei lavoratori, mentre lui tenta di costruirsi una carriera politica sulla loro pelle. Vai su Facebook

Con i referendum Maurizio Landini si sta preparando per la politica?; VIDEO Referendum, Landini: ‚ÄúPolitica ascolti le milioni di persone che sono andate a votare‚ÄĚ - LaPresse; Referendum, Paciano unico comune umbro a raggiungere il quorum. Il sindaco Dini: Vi spiego perch√©, qui si vuole incidere nelle scelte e la partecipazione si crea con le persone.

‚ÄúNon voglio fare politica‚ÄĚ, ma Landini detta la linea alla sinistra - MSN - Landini attacca la legge elettorale e il meccanismo del quorum Da Bologna, ... Scrive msn.com

Sindaco Baroncini non si candida "Non voglio abbandonare la città" - la Nazione - Sindaco Baroncini non si candida "Non voglio abbandonare la città" ... Secondo lanazione.it