Landini Cgil | Meloni? Nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto Vuole comandare non governare

Dalla festa della Cgil di Milano, Maurizio Landini non risparmia critiche al governo Meloni, accusandolo di voler comandare più che governare. Il segretario generale evidenzia come le diseguaglianze si aggravino e il clima democratico sia in crisi, sottolineando la necessità di difendere i diritti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali. È fondamentale rimanere uniti e vigilanti per tutelare i principi fondamentali della nostra democrazia.

“Neanche Berluscon i era arrivato a un livello di rapporto che metteva in discussione il ruolo stesso e l’esistenza delle organizzazioni sindacali in quanto tali. Siamo di fronte a un governo che pensa che il suo ruolo sia comandare, non governare”. Dalla festa della Cgil di Milano, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini torna ad attaccare il governo Meloni. “Le diseguaglianze stanno aumentando. Di fronte a crisi democratica come quella che stiamo vivendo, se non torniamo a rimettere insieme le persone, la paura e la rabbia rischiano di favorire una svolta autoritaria”. L'articolo Landini (Cgil): “Meloni? Nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Landini (Cgil): “Meloni? Nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto. Vuole comandare, non governare”

In questa notizia si parla di: cgil - landini - meloni - berlusconi

Referendum 8-9 giugno: Landini (Cgil) ottimista sul miglioramento dei diritti dei lavoratori - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, sostenendo che esiste la possibilità di migliorare i diritti dei lavoratori.

“Col voto torni a cambiare la vita delle persone”. Il commento del segretario della CGIL Maurizio Landini sui referendum e sulla dichiarazione di astensione da parte della premier Giorgia Meloni. #Piazzapulita Vai su Facebook

Landini (Cgil): “Meloni? Nemmeno Berlusconi era arrivato a tanto. Vuole comandare, non governare”; Landini: Meloni mai chiamata dopo l'assalto alla CGIL, Berlusconi sì; Un'altra storia, di Maurizio Landini.

Landini: Meloni non mi chiamò dopo l'assalto CGIL, Berlusconi sì - Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha commentato i messaggi interni ai vertici di Fratelli d'Italia, rivelati da Giacomo Salvini, riguardanti i dubbi del partito sulla partecipazione ... Secondo la7.it

Governo, vertice Meloni, Salvini e Berlusconi ad Arcore. Roma, Cgil in piazza. Landini: “Non possiamo aspettare che guerra diventi nucleare” - Il Fatto Quotidiano - Così il leader Cgil Maurizio Landini lasciando Piazza del Popolo al termine del comizio che ha ... Da ilfattoquotidiano.it