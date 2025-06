Lancio di sdraio e morsi al collo | momenti di vera tensione in spiaggia quando si sono fronteggiati due gruppi di turisti al Circeo fino all’arrivo dei Carabinieri

Un pomeriggio di relax a Golfo Sereno, una delle spiagge più rinomate di San Felice Circeo, si è trasformato in un incubo di tensione e violenza. Due gruppi di turisti sono fronteggiati in una rissa furiosa, scatenata da una musica troppo alta, coinvolgendo oltre venti persone. La scena, che ha rischiato di degenerare ulteriormente, si è conclusa solo con l'intervento tempestivo dei carabinieri. Un episodio che mette in luce quanto possa essere fragile la serenità sulla spiaggia, anche nei luoghi più belli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di relax a Golfo Sereno, una delle spiagge più rinomate di San Felice Circeo, si è trasformato in uno scenario di violenza senza precedenti. La scena, che si è consumata pochi minuti prima delle 15 di domenica 30 giugno 2025, ha visto due gruppi di turisti affrontarsi in una rissa che ha coinvolto oltre venti persone. Il caos esplode a causa di una musica troppo alta. Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe nata a causa della musica troppo alta, che ha infastidito uno dei gruppi. Da un acceso scambio di parole, si è passati a insulti e, infine, agli scontri fisici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lancio di sdraio e morsi al collo: momenti di vera tensione in spiaggia quando si sono fronteggiati due gruppi di turisti al Circeo, fino all’arrivo dei Carabinieri

In questa notizia si parla di: lancio - sdraio - morsi - collo

Lancio di sdraio e morsi al collo: momenti di vera tensione in spiaggia quando si sono fronteggiati due gruppi di turisti al Circeo, fino all'arrivo dei Carabinieri.