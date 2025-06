Lancio di sassi in zona Immacolata finestre di appartamenti e negozi danneggiate | 14enne segnalato al Tribunale dei Minori

Un episodio preoccupante scuote Foggia: un quattordicenne, coinvolto in atti di danneggiamento e lancio pericoloso di sassi contro le finestre di appartamenti e negozi in zona Immacolata, è stato segnalato al Tribunale dei Minori di Bari. La Polizia Locale ha agito prontamente, sottolineando l'importanza di tutelare la sicurezza della comunità e prevenire comportamenti a rischio tra i giovani. La vicenda evidenzia come l'attenzione delle autorità sia fondamentale per proteggere i cittadini e promuovere il rispetto delle regole.

La Polizia Locale di Foggia ha identificato e segnalato un quattordicenne al Tribunale dei Minori di Bari per i reati di danneggiamento e lancio pericoloso di cose. Il provvedimento arriva a seguito di un reclamo da parte di un ente privato, che denunciava il lancio di sassi contro le finestre di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: lancio - sassi - finestre - segnalato

Foggia, lanciava sassi contro le finestre: 14enne segnalato al Tribunale dei Minori; Foggia, danneggiamenti e pericolo per incolumità pubblica: segnalato 14 enne; Sassi e bottiglie contro la sede dell'associazione: distrutte le finestre.

Sassi contro finestre in zona Immacolata: segnalato al Tribunale dei Minori un quattordicenne - di un reclamo da parte di un ente privato, che denunciava il lancio di sassi contro le finestre di ... Da foggiacittaaperta.it

Osimo, lancio di sassi e fari alle finestre: diventa l’incubo dei nuovi vicini, 60enne è a processo per stalking - MSN - Osimo, lancio di sassi e fari alle finestre: diventa l’incubo dei nuovi vicini, 60enne è a processo per stalking. Scrive msn.com