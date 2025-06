L' America che Trump sta immaginando

L’America che Trump sta immaginando si dipinge come un crogiolo di contrasti e potenzialità, dove pace e guerra si sfiorano senza mai incontrarsi davvero. Un equilibrio instabile che solleva la grande domanda: dietro questa figura polarizzante, quale volto autentico e profondo si cela davvero? È un’America in cerca di sé stessa, o solo un’illusione di stabilità in un mondo di tensioni crescenti?

Trump, questa volta, è riuscito a tenere in bilico pace e guerra. Un risultato che rilancia la vera domanda irrisolta: quale America profonda c'è davvero dietro di lui?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'America che Trump sta immaginando

In questa notizia si parla di: trump - america - immaginando - rilancia

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

Questa sera, martedì 24 giugno alle 21:15 su La7, torna “Inchieste in movimento” con Federico Rampini. Dopo la New York trumpiana, il viaggio prosegue in California: cuore tecnologico, laboratorio di innovazioni, ma anche di disuguaglianze e utopie in crisi. Vai su Facebook

L'America che Trump sta immaginando.

Trump al Congresso: «L'America è tornata». Rilancia la guerra dei dazi e accusa l'Ue: «Ha speso più per il gas russo che per l'Ucraina» - Corriere della Sera - «America is back», ha detto Donald Trump: la stessa frase usata da Joe Biden per rassicurare i suoi alleati quando sconfisse l’attuale presidente nel 2020. Riporta corriere.it

Donald Trump rilancia sull’Iran: le prossime mosse degli Stati Uniti e l’ipotesi del regime change - Iran, Trump rilancia con il “Make Iran Great Again”: cambio di regime e nuove fratture nella galassia Maga È una svolta significativa quella di cui si è reso protagonista Donald Trump che per la prima ... Secondo panorama.it