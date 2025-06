Lame Sport | la rassegna sportiva che mette al centro boxe karate judo e ginnastica

Benvenuti a Lame Sport, l’appuntamento imperdibile dedicato alle passioni sportive di boxe, karate, judo e ginnastica. Organizzata dall’ASD Sport Village Karate e ASD Bolognina Boxe, con il supporto del Centro Lame e la collaborazione di Sport Day by Day di Canale 88, questa rassegna promette emozioni, talento e competizione. La prima edizione del Trofeo Centro Lame di Boxe, Karate, Judo e Ginnastica è pronta a farvi vivere un’esperienza unica nel cuore della comunità sportiva.

La ASD Sport Village Karate e l’ASD Bolognina Boxe, in collaborazione con il Centro Lame e con il coordinamento di Sport day by day di Canale 88, organizzano Lame Sport, rassegna sportiva caratterizzata dalla 1^ edizione del Trofeo Centro Lame di Boxe, Karate, Judo e ginnastica, in programma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it