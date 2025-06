L' altro modo di aiutare il popolo di Gaza? I prodotti equosolidali prodotti dalle cooperative palestinesi

Scopri come un semplice gesto possa fare la differenza: acquistando i prodotti equosolidali delle cooperative palestinesi, puoi sostenere concretamente i bambini di Gaza e contribuire a un futuro più speranzoso. In un momento drammatico per la Palestina, la Cooperativa Sociale Equamente di Forlì ti invita a unirti a questa missione di solidarietà, trasformando ogni acquisto in un atto di speranza e supporto reale.

Forse non tutti sanno che è possibile aiutare concretamente i bambini di Gaza facendo piccoli acquisti. A offrire questa opportunità, in un momento in cui gli abitanti della Palestina stanno vivendo il peggior periodo della loro storia, è la Cooperativa Sociale Equamente - sia nella sede di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: prodotti - aiutare - gaza - altro

Da due giorni la raccolta fondi per aiutare i bambini di Gaza è completamente ferma, non è stato donato un euro in più... Sono molto molto dispiaciuto perché pensavo ad una maggiore partecipazione... Facciamo un piccolo sforzo tutti insieme per favore, Vai su Facebook

Adam e la sua mamma sono arrivati in Italia da Gaza. Con loro altri 17 bambini e 55 familiari. Saremo al loro fianco, offrendogli le migliori cure negli ospedali italiani. Vogliamo fare sempre di più per aiutare la popolazione palestinese, per questo il nostro impe Vai su X

Gaza: 56mila ormai il totale dei morti. Oggi altri 46 per attacchi Idf su centri di aiuti privati - Fonti mediche: 86 persone uccise oggi a Gaza; Coop toglie dagli scaffali i prodotti israeliani e mette la Gaza Cola; 7 azioni che tutti possono fare per aiutare Gaza.

Gaza Cola, cos'è e come è nata la bevanda palestinese venduta da Coop Alleanza 3.0 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza Cola, cos'è e come è nata la bevanda palestinese venduta da Coop Alleanza 3. Riporta tg24.sky.it

La Coop si schiera. Via i prodotti israeliani, sugli scaffali arriva la Gaza Cola - 0 rimuove dai supermercati alcuni prodotti israeliani e introduce la bevanda Gaza Cola a sostegno del popolo palestinese. Come scrive money.it