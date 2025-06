L’allarme di Mattarella | Carceri troppo affollate Bisogna fermare i suicidi

L’allarme di Mattarella sulla crisi delle carceri italiane è più che mai attuale: tra decreti sicurezza e aumento dei reati, il sistema carcere, rimasto indietro di cinquant’anni, rischia di diventare un focolaio di tragedie. Il Presidente mette in guardia: sovraffollamento e mancanza di interventi concreti aumentano i suicidi, un dramma da scongiurare immediatamente. È ora di cambiare rotta e mettere al primo posto la dignità umana.

Roma, 30 giugno 2025 – I decreti sicurezza si affastellano, aumentano i reati perseguibili con il carcere, ma il sistema carcerario è ancora quello di cinquant’anni fa e il sovraffollamento è una questione “inaccettabile”. Sergio Mattarella non fa sconti al governo che non sembra avere davvero a cuore il problema, proclami a parte. Anche perché, sottolinea sempre il Capo dello Stato, al sovraffollamento corrisponde un aumento dei suicidi irrefrenabile. Strutture vecchie e senza il minimo di aderenza costituzionale ai valori minimi di civiltà, che rende ancora più colpevole l’inerzia della politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’allarme di Mattarella: “Carceri troppo affollate. Bisogna fermare i suicidi”

In questa notizia si parla di: mattarella - allarme - carceri - troppo

Suicidi in carcere, allarme di Mattarella: "Bisogna fermarli, è un'emergenza sociale" - Il dramma dei suicidi in carcere rappresenta un’emergenza sociale che non possiamo più ignorare. Il Presidente Mattarella lancia un appello urgente, sottolineando la necessità di interventi concreti per tutelare i diritti umani e il rispetto della Costituzione.

Mattarella: "Porre fine immediatamente ai suicidi in carcere" Duro richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella alla classe politica sulle... Vai su Facebook

L'allarme di Mattarella: 'carceri invivibili, fermare i suicidi'; L’allarme di Mattarella: “Carceri troppo affollate. Bisogna fermare i suicidi”; Sovraffollamento e suicidi: Mattarella suona l’allarme carceri.

L’allarme di Mattarella: “Carceri troppo affollate. Bisogna fermare i suicidi” - Il presidente della Repubblica alla Polizia penitenziaria: è un’emergenza sociale. Segnala quotidiano.net

Allarme Carceri, Mattarella: numero suicidi drammatico, porre fine a emergenza sociale - Il capo dello Stato incontrando al Quirinale il capo dell'amministrazione penitenziaria: «I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al cr ... Si legge su roma.corriere.it