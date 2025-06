L’Alcione saluta Bacchin mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli Porta sguarnita | idea Renzetti dalla Lazio

L’Alcione si prepara a scrivere un nuovo capitolo con entusiasmo e strategia. Tra uscite, arrivi e conferme, il club dimostra di credere nel suo progetto solido e ambizioso. La stabilità societaria, assicurata dal rinnovo del direttore generale Gagliani, rafforza la volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. In questa direzione si inseriscono operazioni di mercato mirate e sogni di grandi successi che presto prenderanno forma.

Inizia ad accendersi il calciomercato orange e a prendere forma la squadra dell’ Alcione per la prossima stagione, tra conferme importanti, operazioni in uscita e nuovi obiettivi. A fare da punto fermo, ancora una volta, è la stabilità societaria: il rinnovo del direttore generale, Giacomo Gagliani, certifica la solidità del progetto e la volontà di proseguire nel solco della continuità e della programmazione. In questa direzione si inseriscono anche i numerosi rinnovi nel vivaio: hanno prolungato il loro rapporto con il club i classe 2005 Tommaso Caremoli e Riccardo Rebaudo, assieme a cinque profili del 2006 - Gallazzi, Mocchi, Lione, Sotgia e Zini - protagonisti dell’ottimo percorso della Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Alcione saluta Bacchin, mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli. Porta sguarnita: idea Renzetti dalla Lazio

In questa notizia si parla di: alcione - saluta - bacchin - centrocampo

L’Alcione saluta Bacchin, mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli. Porta sguarnita: idea Renzetti dalla Lazio; Calcio Serie C – Gara giocata a centrocampo, l’Arzignano vince su corner; Cosa fare a Milano: eventi e news.

L’Alcione saluta Bacchin, mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli. Porta sguarnita: idea Renzetti dalla Lazio - Inizia ad accendersi il calciomercato orange e a prendere forma la squadra dell’Alcione per la prossima stagione, tra conferme importanti, operazioni in uscita e nuovi obiettivi. Si legge su msn.com

Alcione Milano, addii illustri: Bonaiti e Boscariol salutano dopo stagioni da protagonisti - Alcione Milano saluta Bonaiti e Boscariol: i due protagonisti della promozione in Serie C non rinnoveranno il contratto con il club. Segnala milanosportiva.com