Lago di Garda | rinforzi per un’estate sicura arrivano 25 nuovi carabinieri

L'estate al Lago di Garda si prepara a essere ancora più sicura con l'arrivo di 25 nuovi carabinieri, pronti a garantire tranquillità e tutela ai visitatori e alle comunità locali. I controlli intensificati e le operazioni recenti dimostrano l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere un territorio protetto e senza rischi. Con queste misure, l'estate si prospetta all'insegna della serenità, consentendo a tutti di godersi appieno il fascino del lago.

Breno (Brescia), 30 giugno 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Breno hanno effettuato controlli a tappeto sul territorio, registrando due interventi significativi. A Darfo Boario Terme, un 30enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto rubata pochi minuti prima. L’uomo, irregolare in Italia, è stato sottoposto a procedura di espulsione. Ad Edolo, invece, un 40enne tunisino è stato denunciato per porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di aggredire i militari durante un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Garda: rinforzi per un’estate sicura, arrivano 25 nuovi carabinieri

