Lago di Como naviga sulla pista degli idrovolanti | 55enne multato pesantemente

Un'escursione sul Lago di Como si trasforma in un incubo: un 55enne, coinvolto nel ribaltamento del pontile a Blevio, viene multato pesantemente per aver navigato sulla pista degli idrovolanti. Poco dopo, la polizia di Stato ferma un’imbarcazione a noleggio condotta da un residente di Valmorea, che rischia una sanzione fino a 6.000 euro. Un richiamo alla sicurezza e al rispetto delle regole che non può essere sottovalutato.

Qualche minuto dopo il ribaltamento del pontile a Blevio, l'equipaggio della sezione nautica della polizia di stato, rientrando verso il primo bacino del Lago di Como, ha fermato un'imbarcazione a noleggio condotta da un uomo del 1970, residente a Valmorea. Multa fino a 6000 euro L'uomo.

