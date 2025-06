Lago di Como a Blevio si ribalta un pontile galleggiante | Squadra Nautica in azione

Un intervento tempestivo e coordinato per mettere in sicurezza la zona e valutare eventuali danni ambientali. A Blevio, sul Lago di Como, la prontezza delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. La vicenda si conclude con il ripristino della normalità , testimonianza di un’efficace gestione delle emergenze.

Blevio, 30 giugno 2025 – Squadra Nautica della Questura, Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, sono stati impegnati sabato pomeriggio a Blevio, dove si era ribaltato un pontile galleggiante. L’incidente, che non ha causato feriti, è stato segnalato alla centrale, che ha dato l’allarme e provveduto a inviare gli equipaggi. Dopo aver constatato l’assenza di persone coinvolte e di feriti, gli agenti e le squadre di soccorso hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area, sorvegliata a terra dai carabinieri. Al momento non si sa quali siano state le cause del ribaltamento, probabilmente onde eccessive delle imbarcazioni o usura e necessità di manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Como, a Blevio si ribalta un pontile galleggiante: Squadra Nautica in azione

