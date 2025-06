Laghi in sofferenza tra afa e siccità Bolsena perde sette centimetri

L'afa crescente e la siccità prolungata mettono a dura prova i nostri laghi, come Bolsena che ha perso sette centimetri in pochi anni. La scarsità di pioggia e l’evaporazione accelerata minacciano l’equilibrio di questi tesori naturali, simbolo di un patrimonio fragile e prezioso. Un allarmante segnale che richiede azioni immediate per preservare le nostre riserve idriche e il benessere del territorio.

L'afa avanza, la pioggia si fa attendere e i laghi lentamente si prosciugano. Il livello di quello di Bolsena, ad esempio, si è abbassato di sette centimetri negli ultimi anni. Un dato allarmante, certificato dall'Autorità distrettuale di bacino dell'Appennino centrale che nei giorni scorsi ha.

