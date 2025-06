Ladri nel chioschetto sul lungomare, violata la pace dei giardini di Asia.

Ancora una notte di tensione a Salerno, dove i furti nel chioschetto sul lungomare e nei giardini di Asia minacciano la serenità della comunità. Tra bottiglie sottratte e giochi danneggiati, si alza il grido di allarme per la sicurezza di un quartiere che merita rispetto e protezione. La speranza è che le autorità adottino misure efficaci per restituire tranquillità a cittadini e visitatori, perché nessuno dovrebbe vivere nell’incertezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche nella notte appena trascorsa, Salerno ha registrato ancora nuovi furti di piccola entità ma di grande indignazione per le imprese coinvolte. È il caso del gazebo per bevande situato sul lungomare Marconi nei giardini dedicati ad Asia e gli Amici del Mandorlo, persone scomparse prematuramente, dove da qualche giorno sono presenti le giostrine. Della casetta in legno sono state portate via una trentina di birre come ha denunciato il titolare dell'attività commerciale Aniello Pietrofesa. "In queste sere ci sono stati numerosi furti, alcuni importanti portati a segno da esperti del settore, altri sono i piccoli furti che colpiscono molto di più i cittadini, Questa notte è toccato anche a me, subire un furto nel chioschetto".