L’ad Dalla Salda sbarca nel pianeta Vuelle. Budget più corto e mercato pieno di incognite.

Siamo al giorno uno. Perché tra oggi e domani Alessandro Dalla Salda arriva a Pesaro. Deve prendere visione della situazione, soprattutto dei conti e del budget che ha a disposizione e deve soprattutto parlare con la staff tecnico: nello specifico con Leka e Baioni. Se qualcuno arriva in piazza, prende un megafono in mano, ed annuncia al popolo biancorosso che si risale subito nella massima serie, ha bisogno, al 99 per cento, di un ricovero coatto. Sicuramente la situazione che si ritroverà davanti questo manager che arriva da Reggio Emilia, è complicata. Sia per il pregresso ed anche perché i soldi, con l'uscita della Carpegna Prosciutto, sono diminuiti.