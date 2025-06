Lacci in metallo e cinghiali uccisi nonostante il divieto di caccia | scattano le denunce a Pinerolo

A Pinerolo, la lotta contro il bracconaggio si infittisce: lacci in metallo, gabbie e cinghiali abbattuti illegalmente sono al centro di un’indagine che ha portato a sequestri e denunce. La tutela della fauna selvatica si rafforza con l’impegno delle forze dell’ordine, che dimostrano come la legalità sia irrinunciabile per preservare gli ecosistemi. È una battaglia che coinvolge l’intera comunità, per un ambiente più sicuro e rispettato.

Abbiategrasso, infrange i divieti di caccia nel parco: denunciato bracconiere - Il Giorno - Un bracconiere di 31 anni è stato individuato e denunciato dai guardiaparco durante un servizio di pattugliamento. Lo riporta ilgiorno.it