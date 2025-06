LA7 CHIUDE FAMIGLIE D’ITALIA DI INSINNA AL SUO POSTO UN TALK TRA POLITICA E SATIRA?

La7 decide di cambiare rotta: addio a Famiglie d’Italia di Insinna, spazio a un talk che unisce politica e satira. La decisione segna un punto di svolta nel panorama televisivo italiano, lasciando il pubblico con pochi alternative tra i grandi classici di Rai1 e Canale 5. Un cambio di strategia che riflette le sfide del settore e la ricerca di nuovi modi per coinvolgere gli spettatori. La domanda è: quale sarà il futuro della tv di intrattenimento?

Famiglie d’Italia si ferma. La7 non ha infatti rinnovato il game show condotto da Flavio Insinna e al tempo stesso ha messo da parte l’idea di un nuovo game per la prossima stagione. Così riferisce Hit. Lo spazio dall’autunno in avanti rivedrà il pubblico dividersi tra L’Eredità su Rai1 e le proposte di Canale 5 tra Avanti un Altro, La Ruota della Fortuna e forse il nuovo game di Max Giusti. Come dire, solo posti in piedi. La media del 2% è stata ritenuta insufficiente pur con un costo a puntata molto basso. Ma Cairo è sempre attentissimo al rapporto costi-benefici e così si chiude per sempre. Nel preserale di La7 si ragiona su un nuovo format nelle corde dell’emittente e del suo pubblico affezionato, sempre affamato di politica, approfondimenti, notizie e anche intelligente satira. 🔗 Leggi su Bubinoblog