La Volta Buona un post-GF che nemmeno Canale 5 fa più

La volta buona, un post GF che nemmeno Canale 5 avrebbe osato immaginare. Il Grande Fratello, un tempo capace di lasciare un'impronta indelebile nel cuore degli italiani, ora si reinventa e sorprende ancora. Le vecchie glorie si trasformano, i ricordi riaffiorano e la nostra passione per questa icona della tv non si spegne. E così, anche oggi, il mistero e l’energia del GF continuano a vivere...

Il Grande Fratello era solito lasciare una scia dopo la fine dell’edizione, in attesa di quella nuova: ex inquilini, fino a poco tempo prima abitanti della casa più spiata d’Italia, che si ritrovavano nei salotti televisivi di Canale 5 a rivangare la loro avventura e a parlare del più e del meno, talvolta anche del nulla. Quei salotti oggi non ci sono più – o meglio, ci sono ma preferiscono aprire ad altri – ma quella scia ha resistito incredibilmente grazie a Rai 1. Per settimane, fino all’ultima della stagione terminata venerdì scorso, si sono seduti sul divano de La Volta Buona concorrenti reduci dall’ultimo GF, raccontandosi per giunta sempre con riferimento a quanto successo all’interno del reality Mediaset, parlando di rapporti nati nella casa, vecchie tensioni e – udite, udite – persino di strategie e nomination. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Volta Buona, un post-GF che nemmeno Canale 5 fa più

