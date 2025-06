La volta buona che fatica per la Balivo | video spariti blackout e scuse in diretta

Settimana tumultuosa per Caterina Balivo a La Volta Buona, tra video misteriosamente spariti, blackout improvvisi e scuse in diretta. Dopo la triste perdita di Alvaro Vitali, lo show si ritrova al centro di polemiche, soprattutto per l’intervista alla vedova di Pierino, Stefania Corona, trasmessa nel giorno del lutto. Un episodio che ha acceso il dibattito sulla sensibilità e le scelte editoriali in tv, lasciando tutti con un interrogativo: cosa nasconde davvero questa vicenda?

Settimana intensa per Caterina Balivo a La volta buona, tra video “rimossi”, blackout improvvisi e scuse in diretta. Il talk del primo pomeriggio di Rai 1 finisce nella bufera subito dopo la morte di Alvaro Vitali. Sotto accusa è l’intervista alla vedova dell’amatissimo Pierino, Stefania Corona, andata in onda proprio il giorno del lutto. «Ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e ci aveva detto che non aveva mai smesso di stargli vicino. Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile se no la stessa Stefania non sarebbe stata qui.», ha dovuto spiegare la conduttrice per mettere a tacere le accuse di insensibilitĂ piovutegli addosso sui social, dove le clip del faccia a faccia erano nel frattempo state rimosse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La volta buona, che fatica per la Balivo: video spariti, blackout e scuse in diretta

In questa notizia si parla di: volta - buona - balivo - blackout

Elisabetta Gregoraci a La volta buona, la rivelazione di Gigi e Ross: “Tornerà con Briatore” - Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo la separazione del 2017, continuano a suscitare scalpore.

La mia fortuna è stata uscire e rientrare…A quel punto ho capito che mi mancava…Mi sono sentito anche molto fiero del suo modo di comportarsi al Grande Fratello…” Durante l’ultima puntata de La volta buona, Caterina Balivo si è trovata a gestire una diretta Vai su Facebook

La volta buona, che fatica per la Balivo: video spariti, blackout e scuse in diretta; La volta buona, troppo caldo: clamoroso, salta la diretta e schermo nero; La volta buona oggi in tv lunedì 20 gennaio su Rai 1: ospiti e anticipazioni del programma con Caterina Balivo.

Caterina Balivo chiude La Volta Buona: “Uniti anche quando andava male”, la pace agli autori dopo le polemiche - La conduttrice ha terminato la sua lunga cavalcata al timone della seconda edizione del talk show del daytime pomeridiano di Rai 1 con un dolce messaggio ... libero.it scrive

Caterina Balivo chiude La volta buona e ammette: “Fascia oraria non facile” - La conduttrice ha ringraziato sentitamente il pubblico a casa E' terminata anche quest'ultima puntata de La volta buona che ha chiuso questa lunghissima ... Scrive msn.com