La voce di Ghali alla manifestazione a Roma Non in mio nome

In un momento in cui il mondo si confronta con tensioni e conflitti, la presenza di Ghali alla manifestazione di Roma rappresenta un messaggio potente di solidarietà e speranza. La sua voce, ascoltata da molti, risuona come un invito al dialogo e alla pace, ribadendo che l’impegno civico va oltre le parole, diventando azione concreta. È un esempio che ispira a credere in un futuro di comprensione e unità.

Roma, 30 giu. (askanews) - La voce di Ghali per "Non in mio nome". L'artista, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e su temi sociali e civili, ha preso parte a sorpresa, sabato in piazza di Porta San Paolo a Roma, alla manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese, lanciando una volta in più il suo messaggio di pace, umanità e speranza per un domani migliore sulle note del brano "Casa Mia". "In un momento in cui sta accadendo una delle più grandi ingiustizie della storia, vedere una piazza così piena e così attiva mi riempie il cuore di speranza. Penso sia molto importante ripartire dalla cultura e dall'educazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La voce di Ghali alla manifestazione a Roma "Non in mio nome"

