La vittoria di Trump in Canada sui dazi e le speranze dell’Europa

La vittoria di Trump sui dazi in Canada segna un importante passo avanti nelle trattative commerciali, alimentando le speranze di un’Europa più stabile e collaborativa. Con il recente accordo di Ottawa, che potrebbe finalizzarsi entro il 21 luglio, si apre uno scenario promettente di dialogo e compromesso tra le potenze economiche. Questa svolta riflette il ruolo centrale della strategia statunitense, aprendo nuove prospettive per un futuro di pace e crescita condivisa.

La vittoria c’è. Donald Trump incassa un sì che vale un nuovo accordo commerciale di peso, quello con il Canada, dopo l’intesa con il Regno Unito e nell’attesa della pax con l’Europa. E, forse, è la rappresentazione più plastica del primato della politica muscolare americana. Il governo di Ottawa, che a questo punto ritiene probabile un’intesa definitiva entro il 21 luglio, ha deciso di revocare la digital tax sulle aziende tecnologiche, cioè quella misura molto criticata dalle multinazionali tecnologiche statunitensi che aveva addirittura portato il presidente degli Stati Uniti a interrompere venerdì le trattative sui dazi col Canada. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La vittoria di Trump in Canada sui dazi e le speranze dell’Europa

