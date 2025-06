La vittoria di Filippo Conca ai campionati italiani e quello che il ciclismo italiano non vede

A Gorizia, il volto di Filippo Conca brilla di una vittoria inaspettata ai campionati italiani di ciclismo 2025, un trionfo che scuote i pilastri del nostro sport. La sua impresa, nata da determinazione e talento spesso sottovalutato, rivela un lato nascosto del ciclismo italiano: quello di un talento emergente che ha saputo sorprendere tutti. Ma questa vittoria sarà solo l’inizio di un nuovo capitolo per Filippo e per il nostro ciclismo?

AGorizia, sull'acciottolato di piazza della Vittoria, dal volto di Filippo Conca, qualche attimo dopo aver superato per primo la linea d'arrivo dei campionati italiani di ciclismo 2025, la fatica ha lasciato il posto a un mescolarsi di incredulità, rabbia e disincanto. Perché poteva non essere in corsa, Filippo Conca. Dopo quattro anni di professionismo, nessuno aveva ritenuto di dare fiducia (e un contratto) a quel lungagnone di 26 anni che tra gli Under 23 aveva dimostrato ottime cose e che tra i pro si era concesso totalmente alle cause altrui. Aveva tirato, rincorso, portato borracce. E nei giorni di libertà era riuscito a conquistare pure qualche piazzamento.

