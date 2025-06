La vita senza pazzia

Immaginate una società in cui la pazzia non sia più un tabù, ma un ponte verso una maggiore comprensione di noi stessi. Giovedì 3 luglio 2025 alle ore 21, nella Sala Caduti di Nassiriya a Padova, inizia "LA VITA SENZA PAZZIA", un ciclo di dibattiti condotti dal dott. Ruggero Chinaglia, figura di spicco nel campo della psichiatria e dell’analisi. Scopri come abbracciare le sfumature della mente umana può trasformare il nostro modo di vivere e pensare.

