La visita del ministro Musumeci a Latina

Oggi, 30 giugno, Latina si veste di festa per celebrare il 93° anniversario della posa della prima pietra, un momento di grande significato storico e civico. Dalle celebrazioni in piazza del Quadrato alle visite istituzionali al Comune, questa giornata segna un importante capitolo nel percorso della città. La visita del ministro Musumeci arricchisce ulteriormente questa ricorrenza, sottolineando l’attenzione verso le sfide e le opportunità di Latina. Un evento che resterà nella memoria collettiva.

E’ una giornata importante quella di oggi, 30 giugno, per latina che celebra il 93esimo anniversario della posa della prima pietra. Nella mattinata sono previste infatti le celebrazioni in piazza del Quadrato, mentre nel pomeriggio, alle 18, in Comune ci sarà la visita istituzionale del ministro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Torna il Trofeo "Città di Latina": lunedì l'inaugurazione col ministro Musumeci

TROFEO "CITTÀ DI LATINA" APERTURA CON IL MINISTRO MUSUMECI

