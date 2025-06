La ventitreenne toscana trascina l' Italia al secondo trionfo consecutivo nella Coppa Europa con un salto da sogno | 6,92 metri che valgono molto più di una vittoria È la conferma definitiva di una campionessa che ha già riscritto la storia di famiglia

Larissa Iapichino, giovane stella toscana di soli 23 anni, continua a stupire l’Italia con un salto da sogno di 6,92 metri, portando la squadra azzurra al secondo trionfo consecutivo nella Coppa Europa. Con questa vittoria, la campionessa scrive un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera e della storia familiare. È l’inizio di un’epoca d’oro per l’atletica italiana, che si conferma ai vertici continentali.

C on un volo perfetto da 6,92 metri al quinto tentativo, Larissa Iapichino conquista la vittoria nel salto in lungo e trascina l’Italia al secondo trionfo consecutivo nella Coppa Europa, consegnando agli azzurri il titolo continentale a squadre e confermandosi tra le migliori saltatrici al mondo. Al suo fianco, una squadra azzurra in stato di grazia, in cui spiccano i 21,68 m nel getto del peso di Leonardo Fabbri, i punti preziosi conquistati da Nadia Battocletti nei 5.000 m e l’argento nella staffetta 4×400 mista, frutto di un’ottima prova corale di Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Alice Mangione e Virginia Troiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it