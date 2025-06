La Uefa sanziona la Fiorentina | multa salata e stadio parzialmente chiuso per i prossimi due impegni

La Fiorentina si trova a dover affrontare una battuta d’arresto europea, con una multa salata e lo stadio parzialmente chiuso per i prossimi due impegni. La UEFA ha deciso di infliggere queste sanzioni in seguito agli eventi accaduti durante la partita contro il Real Betis, segnando un punto di svolta che potrebbe influenzare il cammino del club nelle competizioni internazionali. La situazione si fa intricata, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di sviluppi e risposte ufficiali.

La Fiorentina paga gli strascichi della scorsa stagione. Tramite una nota ufficiale infatti, la UEFA ha comunicato le sanzioni disciplinari inflitte al club viola a seguito della partita di Conference League contro il Real Betis, disputata l’8 maggio scorso e conclusa sul punteggio di 2-2. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

