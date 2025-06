La triste fine di Calabria a 28 anni | da capitano del Milan a svincolato nel giro di sei mesi

Un rapido calo che ha sorpreso tutti, da capitano del Milan a svincolato a soli 28 anni: il viaggio di Davide Calabria si è concluso inaspettatamente, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi rossoneri. Ma la sua storia non finisce qui: il possibile approdo alla Fiorentina di Pioli potrebbe segnare una nuova rinascita. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per questo talento e simbolo della Calabria nel calcio italiano.

Davide Calabria svincolato a 28 anni. Da capitano del Milan fino alla Coppa Italia col Bologna prima dell'addio. Nel futuro potrebbe esserci la Fiorentina di Pioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Bologna sui suoi canali social ha salutato con un post Davide Calabria e Tommaso Pobega. I due calciatori italiani non verranno riscattati dagli emiliani, con l'ex capitano che sarà svincolato mentre il centrocampista farà ritorno al Milan.

La triste fine di Calabria a 28 anni: da capitano del Milan a svincolato nel giro di sei mesi; Calabria, che rivincita. In rotta con il Milan. Ha alzato la coppa contro i suoi ex colori; Calabria, l'addio in lacrime al Milan: Mi mancherà tutto.

