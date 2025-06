La tregua a Gaza resta un miraggio Hamas | pretese impossibili di Israele

La speranza di una tregua a Gaza si spegne tra tensioni e violenze, mentre le pretendenti di Hamas e le richieste di Israele si scontrano in un'eterna impasse. La regione sembra lontana da una soluzione reale, tra bombardamenti e occorrenze di ostaggi che alimentano un conflitto senza fine. In questo scenario incerto, la pace rimane un obiettivo ancora irraggiungibile, lasciando il mondo a chiedersi: quando potremo davvero sperare in una tregua durevole?

di Aldo Baquis Vista ieri da Gaza, resta lontana la speranza di una tregua evocata da Donald Trump. Il premier Benyamin Netanyahu parla di "numerose opportunità per la liberazione degli ostaggi" ma la situazione sul campo appare ben lontana da una risoluzione. Per tutta la giornata l’artiglieria e l’aviazione israeliana hanno bombardato una serie di obiettivi, fra cui il campo profughi di Jabalya ed il settore est di Gaza City, causando decine di morti: quasi 90 in 24 ore, secondo le stime del ministero della sanità locale. L’esercito ha inoltre emesso ordini di evacuazione immediata per alcuni rioni di Gaza City sospingendo la popolazione verso le cosiddette ‘aree umanitarie’ sulla costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La tregua a Gaza resta un miraggio. Hamas: pretese impossibili di Israele

