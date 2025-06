La trappola russa per i ragazzini ucraini mandati a morire per mille dollari I baby kamikaze che non sanno di esserlo | la scoperta degli 007 di Kiev

In un oscuro intreccio di inganni e manipolazioni, l'intelligence russa sfrutta la disperazione dei giovani ucraini con promesse di denaro facile. Questi baby kamikaze, ignari della loro vera sorte, vengono reclutati per compiere attentati che minacciano vite innocenti, gettando un’ombra inquietante sulla guerra e sul futuro dell’Europa. La domanda che rimane è: fino a quando si continuerà a tollerare questa spirale di violenza e manipolazione?

Mille dollari per fare esplodere un ordigno davanti alla stazione di polizia, o altri luoghi che, durante una guerra, possono rappresentare obiettivi sensibili. Con questa sorta di offerta di lavoro con cui l’intelligence russa starebbe reclutando sempre più giovani dell’Ucraina occupata dalle truppe di Mosca. Annunci in cui però viene ben taciuto che si tratti di veri e propri attentati terroristici in cui il rischio di perdere la vita è altissimo. È questa una specie di «guerra parallela» emersa da un’inchiesta del Guardian, che coinvolge giovani ucraini, spesso minorenni che hanno estremo bisogno di denaro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mille - russa - dollari - trappola

#AccaddeOggi #5giugno 1947 Con un discorso all’università di Harvard, il generale George C. Marshall lanciava un piano epocale: gli Stati Uniti avrebbero aiutato l’Europa a rialzarsi dopo la guerra. Il Piano Marshall non fu solo un’iniezione di dollari: fu l Vai su Facebook

La trappola russa per i ragazzini ucraini, mandati a morire per mille dollari. I baby kamikaze che non sanno di esserlo: la scoperta degli 007 di Kiev; Russia: i segreti della resilienza economica; Economia russa, il rublo crolla e le casse statali si svuotano: l'incubo della bancarotta potrebbe costringere.

La trappola di Vulhedar: uccisi mille marines di Putin, distrutti decine di tank - Mosca usa le tattiche della Seconda Guerra Mondiale mentre gli ucraini sono più avanti ... Riporta corriere.it

La trappola ucraina alla spia russa - la Repubblica - La trappola ucraina alla spia russa La cattura di una presunta spia russa, che con il telefonino avrebbe trasmesso all’artiglieria di Mosca le coordinate della postazioni ucraine. Scrive repubblica.it