La tomba di Dracula è a Napoli? Il mistero della sepoltura di Vlad III

Nel cuore pulsante di Napoli, tra i chiostri di Santa Maria la Nova, si cela un mistero che attraversa i secoli: la possibile sepoltura di Vlad III di Valacchia, il leggendario Dracula. Un enigma avvolto da fascino e suspense, che ha catturato l’immaginazione di storici e appassionati. Tra ipotesi e documenti nascosti, la verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo: Napoli custodisce forse un segreto che cambierà per sempre la nostra percezione della storia.

Nel cuore del centro antico di Napoli, tra i chiostri silenziosi del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, potrebbe celarsi uno dei più affascinanti enigmi storici d’Europa: la sepoltura del Principe Vlad III di Valacchia, noto ai più come Dracula. Da anni, studiosi e storici dell’arte ipotizzano che le spoglie dell’Impalatore, vissuto tra il 1431 e il 1477, non siano rimaste nei Carpazi, ma siano state traslate nella città partenopea. Un’ipotesi suggestiva che oggi trova nuova linfa grazie alla possibile decriptazione di un’iscrizione enigmatica, finora rimasta indecifrata, incisa sulla presunta tomba di Vlad. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La tomba di Dracula è a Napoli? Il mistero della sepoltura di Vlad III

