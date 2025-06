La ternana Lorela Cubaj vince la medaglia di bronzo ai campionati Europei femminili di basket | l’Italia batte la Francia 69-54

La giovane stella ternana Lorela Cubaj brilla sul palcoscenico europeo, conquistando con determinazione la medaglia di bronzo ai campionati continentali di basket femminile. Dopo un cammino emozionante che ha riportato l’Italia sul podio dopo oltre tre decenni, la sua performance ha fatto sognare i tifosi e rafforzato il suo talento. Un risultato che celebra la forza, la passione e il futuro promettente del movimento sportivo italiano.

La cestista ternana Lorela Cubaj ha vinto da protagonista la medaglia di bronzo ai campionati europei femminili di basket. L’Italia è infatti tornata sul podio della competizione continentale dopo trent’anni, sfiorando anche il successo in semifinale contro il Belgio, per poi vincere nettamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

