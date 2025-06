La teoria No Vax sull’autimo e un caso ogni due bambini entro il 2035

Le teorie no vax sull'autismo e le malattie infantili stanno alimentando paure ingiustificate tra i genitori, con numeri spesso fuori contesto che collegano vaccinazioni e autismo. Tuttavia, la realtà è ben diversa: a Firenze, una bambina di due anni ha rischiato la vita per il morbillo, un pericolo evitabile con la vaccinazione. È fondamentale distinguere tra bufale e fatti concreti per proteggere le nuove generazioni.

Molteplici condivisioni Facebook, di stampo No vax, spaventano i genitori all’idea di vaccinare i propri figli. Al solito, si mostrano numeri fuori contesto che insinuano un collegamento con l’ autismo. Intanto a Firenze una bambina di due anni ha rischiato la vita per il morbillo. Un pericolo che avrebbe potuto evitare se fosse stata vaccinata. La narrazione in oggetto tratta una presunta stima secondo cui entro il 2035 ci sarebbe «un caso di autismo ogni due bambini». Per chi ha fretta:. Circola l’ennesimo elenco di dati che dimostrerebbero un collegamento vaccini e autismo.. Secondo la narrazione si stimerebbe che questo porterebbe entro il 2035 a contare un caso di autismo ogni due bambini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: teoria - autimo - caso - ogni

TESORI D’ITALIA Ogni giorno una gioia. I tesori dell’Italia tennistica sono talmente tanti, le occasioni per celebrare traguardi prestigiosi sono talmente frequenti, da rendere normale lo straordinario. Perché non sarebbe normale, in teoria, ciò che sta acca Vai su Facebook

La teoria No Vax sull’autimo e un caso ogni due bambini entro il 2035; Come funzionano i dazi, spiegato; Visita oculistica patente: quando farla e quando scatta obbligo occhiali.

Oggi è la Giornata mondiale dell’autismo: in Italia 4.330 casi ogni anno. Ecco perché non dobbiamo avere paura - MSN - La consapevolezza risulta essere ancora scarsa: lo ha evidenziato anche un recente articolo del New England Journal of Medicine. msn.com scrive

Autismo. Numero di casi raddoppia ogni 6 anni - Numero di casi raddoppia ogni 6 anni Accendere i riflettori sulla salute dei minori e sul bisogno di risorse per prendersi carico dei loro problemi a partire dall’autismo. Come scrive quotidianosanita.it