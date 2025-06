La teoria del complotto di Benjamin Netanyahu sostituito da qualcuno che indossa la sua maschera

Sempre più voci sui social avanzano la teoria del complotto secondo cui Benjamin Netanyahu sarebbe stato sostituito da un sosia, con alcuni indizi visibili sul suo collo durante una recente conferenza. Questa supposizione ha acceso discussioni infuocate, alimentando dubbi e curiosità tra gli utenti. Ma quali sono i segnali che potrebbero confermare o smentire questa ipotesi? Per chi ha fretta: chi sostiene che qualcuno abbia sostituito Netanyahu, crede che...

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) stanno rilanciando la teoria del complotto secondo la quale il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sarebbe rifugiato in Grecia. Quindi qualcuno starebbe interpretando Netanyahu indossandone la maschera. Alcuni indizi visibili sul collo del Politico durante una conferenza stampa, rivelerebbero l’inganno. Per chi ha fretta:. Chi sostiene che qualcuno abbia sostituito Netanyahu indossandone la maschera non presenta vere prove.. Non è la prima volta che si generano teorie del complotto di questo tipo su altri personaggi politici.. Gli indizi nei filmati si spiegano già con giochi d’ombre dovuti al tipo di illuminazione. 🔗 Leggi su Open.online