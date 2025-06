La Stazione spaziale passa davanti al Sole poi l' eruzione improvvisa | la foto mozzafiato

La stazione spaziale passa davanti al sole, un momento già di per sé mozzafiato, ma Andrew McCarthy ha catturato molto di più: un’eruzione improvvisa che illumina il cielo con una potenza incredibile. Questa foto straordinaria ci ricorda quanto possa essere spettacolare l’universo e l’importanza di guardarlo con occhi pieni di meraviglia. Un’immagine che ci invita a riflettere sull’incredibile forza della natura e sul fascino dell’ignoto.

Il passaggio della Stazione spaziale Internazionale (Iss) davanti al Sole è già di per sé un evento incredibilmente affascinante da fotografare, ma Andrew McCarthy, uno dei più talentuosi astrofotografi al mondo, stavolta è andato decisamente oltre. Nello scatto pubblicato nei giorni scorsi sui. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: stazione - davanti - sole - spaziale

Borello terrorizzata da 3 rapine in serie, arrestato. Prima dei colpi foto 'da gangster' con le lame davanti alla stazione dei carabinieri - A Borello, la comunità è in apprensione dopo tre rapine in serie. Un sospetto, immortalato in una foto "da gangster" davanti alla stazione dei carabinieri, è stato arrestato prima di colpire.

La stazione spaziale passa davanti al Sole durante un brillamento: lo scatto mozzafiato dell’astrofotografo Vai su X

La Stazione Spaziale taglia il Sole durante un brillamento: lo scatto che lascia senza fiato. Un clic perfetto e irripetibile: l’ISS attraversa il disco solare proprio mentre esplode una potente eruzione https://fanpa.ge/fwOZp ? Vai su Facebook

La stazione spaziale passa davanti al Sole durante un brillamento: lo scatto mozzafiato dell'astrofotografo; Un brillamento e la Stazione Spaziale: il Sole ruba la scena; La Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sardegna: il video del passaggio davanti al Sole.

La stazione spaziale passa davanti al Sole durante un brillamento: lo scatto mozzafiato dell’astrofotografo - L’astrofotografo americano Andrew McCarthy ha ottenuto una delle più belle astrofotografie di sempre, nella quale viene immortalato il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) davanti al ... fanpage.it scrive

La Stazione spaziale internazionale sfreccia davanti al Sole: l'incredibile video ripreso da Torino - In questo video la Iss, Stazione spaziale internazionale dove ha operato a lungo anche l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, sfreccia esattamente davanti al Sole mentre orbita attorno alla ... Come scrive torino.repubblica.it