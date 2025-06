La Spezia Hub | in vendita anche i biglietti dell' autobus

La Spezia Hub, il cuore pulsante di cultura e turismo in città, amplia i suoi servizi per rendere ogni visita più semplice e piacevole. A partire da oggi, lunedì 30 giugno 2025, puoi acquistare comodamente i biglietti dell’autobus direttamente presso il centro, semplificando gli spostamenti nel Golfo e nel territorio spezzino. Un passo avanti per una città sempre più accessibile e accogliente.

La Spezia, 30 giugno 2025 – Spezia Hub, il nuovo centro d’informazione culturale-turistico di corso Cavour recentemente inaugurato, si conferma un punto di riferimento strategico per cittadini e turisti. A partire da oggi, lunedì 30 giugno, la struttura offre un nuovo e importante servizio: sarà infatti possibile acquistare direttamente i biglietti dell’autobus, facilitando così gli spostamenti all’interno del Golfo e del territorio spezzino. Con l’estate ormai nel vivo e la città animata da numerosi visitatori Spezia Hub si propone come snodo fondamentale per l’accoglienza turistica, offrendo informazioni dettagliate su eventi, itinerari, servizi pubblici e attrazioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Spezia Hub: in vendita anche i biglietti dell'autobus

In questa notizia si parla di: spezia - biglietti - autobus - vendita

Prelazione biglietti per Spezia-Catanzaro: dettagli e modalità di acquisto - Oggi alle 16 inizia la prelazione per i biglietti della semifinale playoff Spezia-Catanzaro, in programma domenica alle 19.

La Spezia Hub: in vendita anche i biglietti dell'autobus; Distinti sold-out, in vendita solo i biglietti a bassa visibilità. Picco ormai tutto esaurito; La Lotteria Italia fa sosta negli Autogrill, superata quota un milione di biglietti: “Venduti anche 500 tagliandi al giorno”.

La Spezia, rivoluzione in vista per i biglietti dell’autobus - Si potranno acquistare anche a bordo con carta di credito e saranno emessi anche dai punti vendita convenzionati ... Da ilsecoloxix.it

Inter-Spezia, aperta la vendita dei biglietti: costi e dettagli - Il 13 agosto comincerà la nuova stagione di Serie A e nonostante il ... Scrive spaziointer.it