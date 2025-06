La Sorianese può ancora sperare nell’Eccellenza | Pronti a presentare domanda di ripescaggio

Nonostante le delusioni spesso associate alla speranza, l’ASD Sorianese non si arrende e guarda con fiducia al futuro. Pronta a presentare la domanda di ripescaggio nel Campionato di Eccellenza, la squadra sarda sogna di riscoprire il gusto della vittoria e di tornare ai fasti di un passato glorioso. Il Comitato Regionale del Lazio ha infatti pubblicato le graduatorie di ammissione in caso di vacanza, alimentando la convinzione che anche i sogni più grandi possano diventare realtà.

La speranza che delude sempre: diversamente dalla Turandot pucciniana, l’ASD Sorianese è ottimista e spera nel ripescaggio nel Campionato di Eccellenza. Non a caso, il Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti ha reso pubbliche le graduatorie di ammissione in caso di vacanza di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

