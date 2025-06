La società annuncerà Gelonese e Kouko

La settimana che si apre segna un punto di svolta per l'Ancona, con l’annuncio di Luca Gelonese e Daniel Kouko come nuovi rinforzi. Ma non è tutto: è anche il momento cruciale per ufficializzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con il club impegnato a completare tutte le pratiche burocratiche. Un momento di grande fermento che potrebbe definire il futuro della squadra e accendere l’entusiasmo dei tifosi.

La settimana che si apre rappresenta uno snodo cruciale per la programmazione della nuova stagione dell'Ancona: in giornata infatti, o al massimo entro domani, la società annuncerà gli arrivi di Luca Gelonese e di Daniel Kouko. Ma sarà soprattutto la settimana in cui verrà ufficialmente formalizzata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con il club che si sta adoperando attivamente per completare tutte le pratiche burocratiche (la deadline è fissata per il 10 luglio, ndr). Un passaggio indispensabile da compiere, nell'ottica della trasformazione in Srl e di conseguenti e possibili nuovi ingressi in società.

