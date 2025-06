La Siria verso gli Accordi di Abramo tra affari e rinunce storiche

La Siria si avvicina agli Accordi di Abramo, aprendo una nuova era di dialogo e compromessi nel Medioriente. In un contesto di complesse dinamiche geopolitiche, questa svolta potrebbe ridefinire gli equilibri regionali, portando a una stretta di mano storica tra avversari di lunga data. Se confermato, sarĂ un passo cruciale verso la pace o solo una strategia di adattamento? Secondo fonti attendibili, il futuro si gioca proprio in queste negoziazioni che possono cambiare le sorti della regione.

Roma, 30 giu – In un contesto mediorientale sempre piĂą deformato dagli interessi strategici di potenze esterne, la Siria sembra avviarsi verso la firma degli Accordi di Abramo. Un evento che, se confermato, segnerebbe non solo una svolta storica nei rapporti con Israele, ma anche un colossale ribaltamento della narrativa ufficiale che per decenni ha accompagnato il conflitto arabo-israeliano. La Siria entra nel nuovo ordine israeliano. Secondo fonti israeliane, Ahmed al-Shara’a, figura emergente nel nuovo ordine siriano, incontrerĂ a breve il premier Benjamin Netanyahu. Il faccia a faccia dovrebbe avvenire a margine della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Siria verso gli Accordi di Abramo, tra affari e rinunce storiche

