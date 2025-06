La sinistra caccia i gay se sono ebrei

In un'epoca in cui i valori di inclusione e rispetto dovrebbero essere universali, il comportamento di Schlein&Company solleva molte domande. Avevano un’opportunità d’oro per unire le comunità , ma hanno scelto di non agire e di tollerare l’esclusione delle associazioni LGBTQ+ ebree dalle piazze italiane. Questa reticenza mette in discussione i principi di solidarietà e difesa dei diritti, lasciando aperto il dibattito su cosa significhi realmente essere inclusivi oggi.

Schlein&Company avevano un'occasione d'oro. Sfilare con la comunitĂ Lgbtq+ ebrea nelle piazze italiane. Non solo non lo hanno fatto, ma hanno tollerato che le loro associazioni venissero cacciate da quelle piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra caccia i gay se sono ebrei

In questa notizia si parla di: sinistra - caccia - sono - ebrei

Lo squalo, ricordato 25 anni fa su Kataweb Cinema: il segreto è nel titolo [anche se pochi lo hanno notato, anche 25 anni dopo] "Ho rivisto Lo squalo in occasione del suo ventennale nel 1995 e mi sono detto: 'Dio mio, se uscisse oggi per la prima volta non sp Vai su Facebook

La sinistra caccia i gay se sono ebrei; Gli israeliani non sono i benvenuti: a Milano è polemica per la nuova caccia agli ebrei; La sinistra su Gaza ha ceduto agli estremismi. Scrive Concia.

“Gli israeliani non sono i benvenuti”: a Milano è polemica per la nuova “caccia agli ebrei” - La Lega denuncia la "campagna antisemita vergognosa" che sarebbe in corso a Milano: la città dice il capogruppo Veri, è "tappezzata" di cartelli contro Israele ... Riporta dire.it

Amsterdam, scatta la "caccia all'ebreo": decine di feriti e arresti, imbarazzo a sinistra - Il Tempo - Una «caccia all’ebreo» che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha definito «la notte dei cristalli» evocando l’ondata di pogrom antisemiti divampati nella Germania nazista tra il 9 ... Si legge su iltempo.it