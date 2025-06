La Silicon Valley è pronta ad andare in guerra

La Silicon Valley 232 si prepara a cambiare volto, passando da fulcro del progresso tecnologico a protagonista dell’industria bellica americana. Giganti come Meta, OpenAI, Microsoft e Anduril stanno accelerando l’innovazione nella defence tech, segnando una svolta epocale che potrebbe ridefinire i confini della sicurezza globale. Il futuro si fa sempre più intrigante: questa rivoluzione avrà effetti che trascendono la semplice tecnologia.

🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Silicon Valley è pronta ad andare in guerra

